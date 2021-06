Trabalhadores da CP e Infraestruturas em greve exigem aumentos salariais

Os trabalhadores da CP e da Infraestruturas de Portugal estão esta sexta-feira em greve para exigir aumentos salariais. Os maiores constrangimentos verificaram-se no Porto.

Na estação de Agualva-Cacém, o dia começou calmo. Com os comboios a chegar à hora prevista e a seguir viagem. A greve começou à meia-noite e não foram garantidos serviços mínimos. Apesar disso, a manhã foi igual a tantas outras com as viagens de comboio a decorrerem com normalidade.

Já no Porto, na estação de Campanhã, o dia foi mais complicado para quem se desloca de comboio. As perturbações na circulação afetaram os passageiros.

O reembolso dos bilhetes para quem não conseguir viajar hoje está assegurado e a CP – Comboios de Portugal alertou que as perturbações na circulação podem ainda ter impacto amanhã.