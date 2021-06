Um morto em colisão entre ligeiro e autocarro em Albufeira

Uma colisão entre um veículo ligeiro e um autocarro, hoje de madrugada, na Estrada Nacional (EN) 125, na zona das Fontainhas, em Albufeira, causou um morto, disse à Lusa fonte da proteção civil.

Segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro, o alerta para o acidente foi dado à 01:44.

"O acidente causou uma vítima mortal, o único ocupante do veículo ligeiro, que ficou encarcerado e cujo óbito foi declarado no local", indicou a mesma fonte.

No local estiveram 25 operacionais entre proteção civil, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), Bombeiros de Albufeira, GNR e da concessionária Rotas do Algarve, com o apoio de 11 veículos.