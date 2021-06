Duas mulheres desaparecidas nos Açores. Viatura foi localizada, mas não foram vistas pessoas

Continuam desaparecidas as duas mulheres arrastadas na sexta-feira por uma enxurrada na ilha de São Miguel, nos Açores.

Seguiam numa viatura da Santa Casa da Misericórdia perto de uma ribeira, na localidade de Povoação.

Nesta zona da ilha de São Miguel, em apenas três horas, choveram quase 70 litros por metro quadrado.

As buscas pelas duas ocupantes da viatura que foi arrastada pela chuva intensa foram retomadas este sábado de manhã no mar com recurso a uma corveta da Marinha.

A viatura foi localizada na sexta-feira no fundo de uma ribeira, presa e capotada junto à Povoação, mas não foram avistadas pessoas.