A Rota do Arroz, em Alcácer do Sal, dá a conhecer o que melhor se faz na região. São 37 restaurantes com vários pratos onde o arroz está em destaque.

O arroz de Alcácer do Sal é o ingrediente principal, mas aqui, neste Retiro, conjuga-se com vários sabores.

Além da canja, outra especialidade da casa é o arroz de lingueirão, um dos preferidos dos visitantes.

Os segredos ficam bem guardados, mas os produtos frescos da região ajudam a realçar estes sabores.

As opções vão desde a sopa à sobremesa, nesta Rota do Arroz, que pretende dar a conhecer o que melhor aqui se faz na cozinha.

Estas sugestões podem ser saboreadas em 37 restaurantes de Alcácer do Sal, até este domingo.