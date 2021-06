Feira do Mirtilo decorre este fim de semana em Sever do Vouga

Decorre este fim de semana a Feira do Mirtilo, em Sever do Vouga, no distrito de Aveiro. Este ano, a feira tem um terço dos expositores e todos são produtores do concelho.

Quem gosta deles maiores, deve pegar nos da variedade bluecrop. Quem prefere os mais doces, é melhor escolher da Duke. São algumas dezenas de variedades.

Na Feira do Mirtilo de Sever do Vouga, há para todos os gostos.

A feira quer adoçar a economia do concelho que se diz capital do mirtilo. À venda estão frutos, árvores, licores e compotas.

Em 2020, a feira não se realizou por causa da pandemia. Este ano, faz-se só sábado e domingo e com um terço do tamanho que era habitual.

Cerca de 30 expositores e todos do concelho de Sever do Vouga. As expectativas para a feira eram baixas. Levantam-se quando falamos na produção e na venda para fora.

Sever do Vouga tem cerca de 200 produtores de mirtilo, quase todos de pequenas produções.

A região gera por ano 200 toneladas de mirtilos, e exporta 80% do fruto colhido.