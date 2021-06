Está a decorrer a Rota Gastronómica da Cereja do Fundão, que conta com a participação de vários restaurantes de Lisboa e do Porto.

Participam mais de 30 restaurantes, com diversos pratos, todos com a cereja do Fundão como ingrediente principal.

A Rota da Cereja do Fundão é vista pelos chefes como uma forma de valorização da cultura gastronómica portuguesa.

Iguarias podem ser saboreadas até dia 4 de julho.