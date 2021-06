Detido jovem de 16 anos por tentar matar à facada dois outros jovens

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um estudante de 16 anos indiciado por tentar matar à facada dois outros jovens "num quadro de consumo excessivo de álcool", em rixa registada no sábado de madrugada, no Porto, informou esta segunda-feira fonte policial.

"No decurso de confrontos físicos entre dois grupos de jovens", ocorridos no Jardim da Cordoaria, "num quadro de consumo excessivo de álcool, o suspeito, munido de uma arma branca, desferiu duas facadas, na perna de um dos ofendidos e nas costas de outro, que só não lhe provocou a morte por ter sido rapidamente socorrido pelo INEM e posteriormente intervencionado no hospital", indica a Diretoria do Norte da PJ.