Reforçados hoje os meios de buscas por duas mulheres desaparecidas em São Miguel

As autoridades vão reforçar hoje os meios de busca pelas duas mulheres que seguiam numa viatura que foi, na sexta-feira, arrastada pela chuva intensa no concelho da Povoação, em São Miguel, disse fonte da Proteção Civil.

As buscas pelas duas mulheres, que decorrem desde sexta-feira, têm envolvido uma corveta da Marinha, as cinco corporações dos bombeiros de São Miguel, o serviço municipal de proteção civil da Povoação, capitania do porto de Ponta Delgada, Polícia Marítima, Associação de Nadadores Salvadores da Costa Norte e PSP.

Uma fonte do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores adiantou à agência Lusa que as operações que serão retomadas pelas 08:00 locais (09:00 em Lisboa) de segunda-feira "vão contar também com 16 militares do exército, equipas de mergulho dos Bombeiros da Ribeira Grande e Ponta Delgada" e ainda com apoio de "um drone".

As autoridades realizaram no domingo pelo terceiro dia consecutivo buscas pelas duas mulheres que seguiam numa viatura da Santa Casa da Misericórdia da Povoação e que estariam a fazer apoio domiciliário.

"Foram encontradas mais peças de roupa e objetos pessoais" nas buscas que decorreram "na ribeira, na costa e no mar", segundo indicou a Proteção Civil dos Açores.

Na segunda-feira as buscas devem decorrer "até às 17:00" e deverão concentrar mais os esforços "na foz da ribeira, zona da praia e orla costeira", ainda de acordo com a Proteção Civil dos Açores.

A viatura onde seguiam as duas mulheres foi localizada na sexta-feira, no fundo de uma ribeira, presa e capotada junto à Povoação, mas não foram avistadas pessoas.