Remoção de amianto das escolas. Governo promete obras concluídas até final de 2021 

O Governo garante que até ao fim de 2021 vai ficar praticamente concluída a remoção de amianto nas escolas.

Por resolver, deverão ficar apenas alguns casos de escolas em que a retirada do fibrocimento será acompanhada de obras mais profundas.

As férias escolares vão ser aproveitadas para o avanço das obras, em particular para a remoção do amianto, uma fase dos trabalhos que não pode ter alunos por perto.

Em várias das escolas onde o processo está concluído, foi o período de confinamento que criou a oportunidade ideal para retirar o fibrocimento.