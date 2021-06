Buscas no rio Lima em Ponte da Barca para encontrar quatro desaparecidos

Bombeiros de corporações do distrito de Viana do Castelo realizam buscas no rio Lima em Ponte da Barca para tentar encontrar quatro pessoas que estão dadas como desaparecidas, disse esta terça-feira fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro.

Segundo fonte do CDOS de Viana do Castelo, o alerta foi dado pelas 17:02, estando envolvidos nas buscas bombeiros de Ponte da Barca, de Arcos de Valdevez e de Ponte de Lima.

Pelas 17:30, segundo a página na Internet da Autoridade Nacional da Proteção Civil, encontravam-se no local 11 operacionais apoiados por quatro viaturas.