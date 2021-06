Começa o julgamento de 11 homens e 5 mulheres acusados de tráfico de droga em Bragança

O Tribunal de Bragança começou esta terça-feira a julgar 11 homens e 5 mulheres acusados de tráfico de droga.

O julgamento começou sob fortes medidas de segurança. No banco dos réus sentam-se 16 arguidos, com idades entre 19 e 60 anos, e seis deles estão em prisão preventiva.

De acordo com a PSP a investigação, que originou este processo, permitiu desmantelar uma das principais redes de distribuição de droga com bastante expressão em Bragança e com um volume de negócios significativo na venda direta ao consumidor.

A alegada rede abastecia-se na zona do Porto e também em Espanha. Durante a operação policial, que levou à detenção dos arguidos, em setembro do ano passado, a polícia apreendeu 550 doses de cocaína e heroína.

Segundo a acusação, a rede era gerida por um dos arguidos a partir da cadeia, onde se encontrava preso por outro processo. Apenas cinco arguidos manifestaram intenção de prestar declarações no julgamento.