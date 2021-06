Continuam as buscas para encontrar uma mulher desaparecida durante as enxurradas nos Açores

Ao quinto dia, as buscas concentram-se ao largo do Porto da Povoação, a foz da ribeira que arrastou por quase um quilómetro o carro da Santa Casa da Misericórdia, onde seguiam duas funcionárias que prestavam apoio ao domicílio.

Com o tempo agora mais favorável e melhor visibilidade no mar, 53 operacionais continuam a procurar uma das vítimas. No entanto, as operações só podem prolongar-se até às 18:00 por causa da mudança da maré.

Ao final da manhã de segunda-feira foi encontrado o corpo de uma das mulheres desaparecidas nas enxurradas de sexta-feira, que levaram o IPMA a colocar São Miguel sob aviso laranja.