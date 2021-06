Voos em balão de ar quente são a nova atração turística da Beira Baixa

O Festival Voar na Beira Baixa viu a sua primeira edição adiada por alguns meses devido à pandemia. O evento faz parte de uma estratégia mais alargada, que traz agora os voos em balão de ar quente como uma nova oferta turística para o distrito de Castelo Branco por iniciativa da Comunidade Intermunicipal da Beira Baixa.

A primeira edição do festival está agendada de 30 de agosto a 4 de setembro e vai passar por seis concelhos.

A apresentação aconteceu esta quarta-feira com um voo em balão de ar quente, que partiu às primeiras horas da manhã do centro da cidade de Castelo Branco. Uma experiência marcante e diferente de todas as outras formas de voar.