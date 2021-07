Presidente da Comissão de Proteção de Dados ouvida no Parlamento

A presidente da Comissão Nacional de Proteção de Dados, é ouvida esta quinta-feira no Parlamento a propósito do envio de dados de ativistas por parte da Câmara de Lisboa. Filipa Calvão deverá falar sobre o inquérito aberto sobre o tema.

A pedido do Bloco de Esquerda, serão também colocadas questões sobre a partilha de dados de cidadãos em websites do Estado. Em causa está a notícia de que os sites do Serviço Nacional de Saúde, da PSP ou da GNR partilham informação com empresas para campanhas publicitárias.

Esta quinta-feira será também discutida a exoneração do responsável pela proteção de dados do município.