Do Sudão do Sul ao Benim: o regresso de Mundo à Vista

A dupla de fotógrafos Joel Santos e Magali Tarouca, juntamente com a jornalista Teresa Conceição, procuram mostrar novas perspetivas do mundo, na série documental Mundo à Vista.

A quarta temporada viaja até África para conhecer o Benim e o Sudão do Sul, dois países que ainda não tinham sido visitados pela equipa. O primeiro episódio, "Os Mundari do Sudão do Sul" mostra a rotina do povo que vivem em função do gado e já está disponível na plataforma de streaming da SIC.

As três primeiras temporadas estão também disponíveis em exclusivo na Opto.