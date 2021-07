Marcha de orgulho LGBTI+ no Porto contou com mais de 2.000 pessoas

A marcha com o lema "Orgulho na Minha Rua", de defesa dos direitos das pessoas lésbicas, gays, transexuais, intersexuais e queer, aconteceu este sábado à tarde e com início na Praça da República, no Porto.

Sob as cores do arco-íris, mais de 2.000 participantes juntaram-se no Porto para a marcha de orgulho LGBTI+, com máscaras, mas sem o distanciamento social, numa fase em que o concelho do Porto está em risco elevado de contágio.

A marcha destina-se a chamar a atenção para os mais vulneráveis. O evento não teve arraial e a Câmara do Porto não deixou hastear a bandeira LGBTI+.

6.000 assinaturas estão reunidas para colocar o nome de Gisberta, assassinada no Porto em 2006, numa ruas da cidade.

Faz parte desta luta a proposta de um plano metropolitano LGBTI+, capaz de criar serviços públicos de atendimento especializado.