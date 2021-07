Tribunal ordena fecho do Apolo 70, o mais antigo shopping de Portugal

O centro comercial mais antigo de Portugal, o Apolo 70, fechou este sábado as portas por tempo indeterminado devido a uma ordem judicial, executada esta tarde por quatro agentes da PSP, segundo testemunhou a agência Lusa no local.

Segundo fonte da PSP, o espaço está encerrado por tempo indeterminado, na sequência de um litígio judicial que opõe a empresa concessionária do espaço, a Companhia Proprietária de Estabelecimentos Vários, COPEVE, e o proprietário do edifício onde o centro comercial está instalado.

Um dos funcionários de uma das lojas afirmou à agência Lusa que só a farmácia irá permanecer a funcionar com atendimento no exterior, estando os restantes espaços comerciais fechados e os arrendatários impedidos de lhes aceder.

Esta tarde, era visível o movimento de funcionários da farmácia a retirarem caixas de medicamentos.

A agência Lusa tentou entrar no centro comercial, mas o agente de execução não autorizou nem se mostrou disponível para falar sobre este caso, contudo conseguiu chegar à fala com uma funcionária de uma das lojas, que se mostrou surpreendida, não pelo despejo, mas pela falta de aviso por parte da COPEVE.

"Já há muitos anos que se sabe que um dia isto iria acontecer. Não estávamos à espera que acontecesse de um dia para o outro. Não fomos alertados pela proprietária do 'shopping'", disse à Lusa Filomena Cerqueira, adiantando que apenas três lojas não estavam arrendadas. "Pelo que sabemos, a COPEVE já não paga a renda do espaço há muito tempo, apesar de continuarmos a pagar-lhes. Também sabemos que a senhoria nunca quis ficar com espaço, já que não recebe o dinheiro das rendas, e que o queria vender", acrescentou.