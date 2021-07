Covid-19. Apesar das restrições verificam-se ajuntamentos de norte a sul do país

Durante este fim de semana houve ajuntamentos de norte a sul do país.

Em Albufeira, as autoridades foram chamadas a intervir por causa de grupos que se juntaram na praia. Em comunicado a Polícia Marítima esclarece que no sábado dispersou vários jovens, com idades entre os 16 e os 18 anos, num total de 800 pessoas, que estavam na praia da Oura. Adianta também que a indicação foi acatada e que não houve registo de ocorrências nem desobediência.

O mesmo aconteceu em Setúbal. A GNR diz ter acabado com uma festa ilegal com mais de 300 pessoas numa propriedade em Alcochete por estarem a desrespeitar as regras sanitárias. Em Cacilhas, no concelho de Almada, dezenas de pessoas juntaram-se, sem máscara, na rua.

Mais a Norte, na Figueira da Foz, também há queixas de ajuntamentos. Os moradores dizem que tem havido com regularidade concentrações de pessoas em frente a um espaço de diversão noturna.