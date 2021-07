Proprietário de parque de bungalows de Alcobaça diz que explosão terá sido provocada pelos jovens

O proprietário do parque de 'bungalows' onde ocorreu uma explosão na sexta-feira, na Burinhosa, no concelho de Pataias, afirmou hoje à Lusa que há "fortes indícios" que os responsáveis pelo incidente foram os jovens.

"Achamos estranho, e muito, o que aconteceu. Existem fortes indícios, de que o que causou a explosão foi um incêndio provocado pelos jovens, segundo indicações de proprietários de 'bungalows' vizinhos", através de "bombinhas de carnaval, no interior do 'bungalow'", afirmou à Lusa Manuel Brites, numa resposta escrita enviada à Lusa, após "ver todas as imagens videovigilância, que vão ser entregues a Polícia Judiciária".