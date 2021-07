Como o desporto pode ser uma ferramenta de inclusão social nos bairros do Porto

O sucesso da primeira edição, promovida pela Câmara do Porto, superou as expectativas, sobretudo pelo impacto que produziu na vida de tantas crianças, jovens e famílias. A segunda edição do "Desporto no Bairro" já arrancou e abrange 14 bairros do Porto.

O objetivo do programa é promover a inclusão social e despertar novas paixões, que em alguns casos já estão a mudar a vida dos mais novos.

O programa estende-se até ao final do mês, de segunda a sábado. No dia 30 de julho, no Pavilhão Rosa Mota, haverá um espetáculo que vai englobar as três modalidades - o breaking, o skate e o surf.