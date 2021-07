Ana Gomes acredita que existem possibilidades de grandes mudanças no Governo no próximo ano.

A comentadora da SIC considera no entanto, que a demissão do ministro da Administração Interna não é a solução para o caso do atropelamento mortal em que a viatura em que seguia esteve envolvida.

Considera ainda que "há a real possibilidade" de António Costa ir para Bruxelas no próximo ano, nomeadamente para o lugar atualmente ocupado por Charles Michel na presidência do Conselho Europeu.