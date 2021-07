Rui Rio diz que desgaste e desorientação do Governo são evidentes

Rui Rio diz que o desgaste e desorientação do Governo são evidentes e exigiam uma remodelação, mas o presidente do PSD não pede a demissão do ministro Eduardo Cabrita.

António Costa tenta sacudir a pressão sobre um Governo. O PSD diz que está desgastado, desorientado e até com dificuldades internas de relacionamento.

Se fosse primeiro-ministro já teria remodelado o Governo, diz o líder da oposição. Defende mudanças de preferência antes de apresentada a proposta para o novo Orçamento do Estado, mas quando desafiado a avançar com os nomes dos ministros a substituir, Rui Rio remete-se ao silêncio.

Mas sem hesitar, aponta para a falta de condições do ministro Eduardo Cabrita para continuar à frente da Administração Interna, sobretudo depois da viatura em que seguia ter estado envolvida num acidente na A6, há duas semanas, do qual resultou uma morte, que está a ser investigada.