Chef Joachim Korper homenageado por vários chefes com estrelas Michelin

Na segunda-feira à noite, em Lisboa, o Chef Joachim Korper foi homenageado por alguns dos melhores Chefs portugueses. O premiado Chef alemão, referência da gastronomia mundial, foi surpreendido com um menu especial.

Está de Parabéns o famoso Chef que, em 2005, ofereceu a Lisboa a sua primeira Estrela Michelin.

Caiu de amores por Portugal há dezenas de anos. Primeiro em Coimbra, na Quinta das Lágrimas, e depois na capital, após ali ter aberto o seu próprio restaurante, onde agora foi surpreendido por vários amigos.

Chefs, alguns já com uma ou duas estrelas Michelin no currículo, como Vincent Farges, Gil Fernandes ou José Avillez, criaram e confecionaram as entradas. Ostras com caril e ceviche de gambas do Algarve sobre limas foram algumas das iguarias.

A equipa com que habitualmente trabalha fez o prato principal e a mulher idealizou a sobremesa. Para rematar, não faltou um bolo simbólico para assinalar a data especial.