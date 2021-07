Desabamento parcial de prédio em Belém. Trabalhador soterrado está consciente

Desabou parte da estrutura de um prédio na Rua da Fábrica Carp, em Belém, esta terça-feira. Ao que a SIC apurou, um trabalhador está parcialmente soterrado, mas consciente, e um segundo já foi resgatado e transportado para o hospital.

O alerta para o desabamento ocorreu pelas 16:00, num edifício onde estavam a decorrer obras. De acordo com o site da Proteção Civil estão no local 24 operacionais apoiados por seis viaturas.

O trabalhador que ficou soterrado foi transportado para o Hospital Francisco Xavier, depois de ter sido estabilizado no local. Foi considerado em estado grave para que fosse feita uma verificação do seu estado de saúde de forma mais célere.

“Esteve soterrado, teve bastante carga de pedras e a própria máquina em cima do senhor e não é possível avaliar se há hemorragias internas e lesões. Daí consideraram ferido com gravidade para ser rapidamente verificado e termos a noção que estava tudo bem com ele”, disse o porta-voz da Proteção Civil.