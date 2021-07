Encontrado corpo de homem com "fortes indícios de crime" em Torres Vedras

O corpo de um homem, com sinais de crime, foi esta terça-feira encontrado no interior de um armazém na cidade de Torres Vedras, no distrito de Lisboa, confirmou fonte da PSP.

A mesma fonte disse que "o corpo de um homem foi encontrado no interior de um armazém na Rua da Eletricidade".

Por haver "fortes indícios de crime", a Polícia Judiciária (PJ) foi chamada ao local para prosseguir com a investigação.

O comandante dos bombeiros de Torres Vedras, Fernando Barão, afirmou à Lusa que "junto ao corpo, em decomposição", encontrava-se uma carteira com os documentos pessoais de um empresário da cidade, de 51 anos, que está desaparecido desde setembro.

Na altura, o desaparecimento foi investigado pela PJ.