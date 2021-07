Trabalhadores da Rodoviária de Lisboa realizam greve na sexta-feira

Os trabalhadores da Rodoviária de Lisboa (RL) vão realizar na sexta-feira uma greve de 24 horas para reivindicar uma atualização salarial, sublinhando que o seu salário é equiparado ao ordenado mínimo nacional.

A paralisação foi convocada pelo Sindicato Independente dos Trabalhadores da Rodoviária de Lisboa (SITRL) e abrangerá os cerca de 600 motoristas, segundo adiantou à agência Lusa o sincalista João Casimiro.

"Não faz sentido um motorista de transportes públicos com a responsabilidade que atualmente tem e sujeito à pandemia, como nós temos estado, com o ordenado mínimo nacional. Ainda para mais somos uma classe especializada", justificou o presidente do SITRL.