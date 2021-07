Alunos do 12.º ano realizaram exame à disciplina de História A

Realizou-se, esta quarta-feira, a primeira fase do Exame Nacional de História A. Na Escola Secundária Sebastião e Silva, em Oeiras, mais de 80 alunos realizaram esta prova.

Antes do exame, há quem ainda passe os olhos pelo caderno. Entre as expectativas sobre os temas que poderiam ou não sair, os nervos dos alunos estão à flor da pele.

À semelhança do que aconteceu no ano passado, devido à pandemia, os exames só contam para efeitos de acesso ao ensino superior e não para a conclusão do secundário.

Depois do toque da saída – que indica o final do exame – o clima foi de felicidade, com os alunos otimistas. A etapa do secundário chega agora ao fim e o pensamento é para o futuro.