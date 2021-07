Detido suspeito de homicídio na Golegã

Um homem de 28 anos foi detido hoje por suspeita da prática de um crime de homicídio qualificado, ocorrido na terça-feira, na Golegã, distrito de Santarém, anunciou a Polícia Judiciária.

Em comunicado, a PJ afirma que "o homicídio ocorreu num contexto de desavenças, motivadas por questões passionais, tendo o autor, após discussão entre ambos, estrangulado a vítima", de 43 anos.

Suspeito e vítima residiam na mesma casa e eram ambos trabalhadores agrícolas.

O detido, que abandonou o local do crime antes da chegada da GNR, foi posteriormente localizado e está a aguardar para ser presente a tribunal para conhecer as medidas de coação que lhe serão aplicadas.

A detenção contou com o apoio do Departamento de Investigação Criminal de Leiria e com a GNR da Golegã.