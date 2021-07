O condutor de uma mota morreu hoje em Peniche, no distrito de Leiria, ao colidir com um veículo ligeiro na Avenida do Brasil, disse o segundo-comandante dos bombeiros locais.

O acidente aconteceu pela 15:30 após a colisão entre a mota e o veículo ligeiro, disse Alexandre Barradas à agência Lusa.

A vítima, de 45 anos, ainda foi transportada para o hospital, mas veio a falecer à chegada.

No local, estiveram 13 operacionais e cinco viaturas, entre os quais meios dos bombeiros de Peniche com uma ambulância e um veículo de desencarceramento, e a ambulância de Suporte Imediato de Vida de Peniche.