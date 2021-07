PJ detém 12 pessoas por tráfico e mediação de armas

Doze pessoas foram detidas pela Polícia Judiciária no âmbito de uma investigação de crime de tráfico e mediação de armas. Foram apreendidas dezenas de armas e milhares de munições.

A investigação durou quase ano e meio e focava-se no tráfico e comercialização de armas. Algumas das armas eram alteradas por um dos detidos.

O grupo atuava principalmente no Norte do país. Tinham vários fornecedores de armas, todos nacionais.

Os detidos, com idades entre os 30 e os 75 anos, já começaram a ser ouvidos no DIAP do porto e devem conhecer as medidas de coação esta quinta-feira.