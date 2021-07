Buscas por estrangeiro desaparecido nas serras da Madeira continuam durante a noite

As buscas pelo praticante de trail desaparecido desde quarta-feira nas serras da Madeira vão continuar "com esperança e afinco" durante a noite, disse à Agência Lusa o comandante adjunto dos bombeiros da Calheta.

"Enquanto tivermos os meios e condições vamos seguir com os trabalhos que temos vindo a desenvolver. Continuamos com esperança e afinco e as equipas vão se manter no terreno", destacou Lino Sá, enfatizando que as equipas continuam "empenhadas nas buscas".

Homem desapareceu enquanto praticava desporto

O homem, que se encontra de férias na Madeira, estava a fazer um percurso entre o Porto Moniz e a Calheta.

"Penso que estaria a praticar para a prova MIUT [Madeira Island Ultra Trail] porque o percurso que nos informou um familiar será esse, mas não sabemos, o que sabemos é que saiu para praticar desporto", explicou o comandante adjunto dos bombeiros da Calheta à Lusa ao início da tarde de quinta-feira.

"O alerta foi dado ao Centro Integrado de Comunicações do Comando Regional de Operações de Socorro pelas 8:17 da manhã informando que um indivíduo, de nacionalidade polaca terá saído do Porto Moniz ontem ao final da tarde para um treino de trail, não tendo ainda regressado à unidade hoteleira onde se encontra hospedado", pode ler-se na nota divulgada hoje pelo gabinete do Secretário Regional de Saúde e Proteção Civil.

Participam nas buscas cinco viaturas, e 16 operacionais dos Bombeiros Voluntários da Calheta, dos Bombeiros Voluntários de São Vicente e Porto Moniz, do Corpo de Polícia Florestal e da PSP, segundo o mesmo documento.

Ao longo do dia as buscas contaram ainda com a participação do helicóptero Multi-mission do POCIF 2021.