Guia Expresso: uma viagem para um verão por Lisboa e arredores

Esta semana, o Expresso oferece mais um Guia. Desta vez com sugestões para melhor conhecer Lisboa e arredores. São viagens para fazer entre serras e baías para conhecer palácios, fortalezas e ver de perto alguns animais no seu meio natural.

Lisboa, com o Tejo a seus pés, com bairros históricos, bordada a ponto de luz branca ao som do Fado vadio é uma das estrelas deste Guia. A capital mantém os recantos típicos e as melhores tradições, mas está cada vez mais cosmopolita, com novas ofertas, surpreendentes. De gelados artesanais aos pastéis de nata, há sempre muito para experimentar.

Nos arredores não falta o que ver e o que fazer. Depois de percorrer a cidade das sete colinas a escolha pode ser mais para oeste. Fortalezas e palácios, uns na orla costeira, que fazem parte da moldura do Estoril, outros em Sintra, sempre repleta por alguma magia, misticismo e um romantismo que nem a modernidade abala.

Depois de Sintra, temos a força das ondas e o azul profundo da Ericeira. Terra de pescadores e surfistas, com um dos melhores parques de skate da Península Ibérica.

Se atravessar o Estuário do Tejo, num navio, num cacilheiro ou numa canoa, talvez veja alguns dos Flamingos Rosa que habitam naquele oásis natural.

Depois, vá até Setúbal que, ladeada pela Arrábida, tem uma das mais belas baías do mundo.

Numa ida a Troia, veja alguns dos golfinhos, roazes corvineiros residentes que, quase sempre vêm, curiosos, cumprimentar quem os visita.

Se for à Serra poderá ver raposas e javalis, visitar o Cabo Espichel ou o Convento Velho. Não deixe de provar um Moscatel e o queijo da região, que até tem um museu.

Bem perto está Sesimbra, que também parece um postal, convida ao descanso e à tranquilidade.

Aprecie a Arte Xávega, vá a Palmela e delicie-se com a gastronomia.