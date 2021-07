Altas temperaturas no fim de semana colocam 10 concelhos em alerta máximo de incêndio

As previsões de altas temperaturas para este fim de semana levaram a Proteção Civil a colocar 10 concelhos em alerta máximo devido ao risco de incêndio. A secretária de Estado da Administração Interna diz que há tolerância zero ao uso de fogo nos espaços rurais.

As temperaturas começaram a subir há dias e este fim de semana devem aumentar ainda mais. Para sábado, está previsto que os termómetros cheguem aos 30ºC em quase todo o país.

Em algumas regiões, o calor pode ser mais acentuado. Os distritos do interior e sul estão sob aviso amarelo, o segundo mais grave da escala.

Com a subida de temperaturas, sobe também o risco de incêndio. A Proteção Civil já reforçou o alerta em alguns distritos até segunda-feira. Em Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Évora, Setúbal, Beja e Faro foram reforçados os meios de combate aos fogos.

No terreno vão estar mais 100 bombeiros e os meios complementares da GNR e do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas já aumentaram a prontidão no combate.

Nos dias de calor é importante reforçar alguns cuidados, tais como a hidratação frequente, a procura por espaços mais frescos e evitar a exposição solar nas horas de maior calor.