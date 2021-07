Dois mortos em incêndio num prédio na rua Morais Soares, em Lisboa

Duas pessoas morreram e três ficaram feridas com gravidade num incêndio que deflagrou na noite desta sexta-feira num prédio na rua Morais Soares, em Arroios, Lisboa. Há ainda a registar seis feridos ligeiros, incluindo um bombeiro.

As imagens do momento:

As autoridades desconhecem a origem do fogo, que deflagrou no vão das escadas do edifício, tendo alastrado a todos os andares.

O alerta foi dado por volta das 22:50.

No local estão 80 operacionais apoiados por 40 viaturas e, segundo a Proteção Civil, a ocorrência encontra-se já “em conclusão”, tendo o fogo sido controlado cerca da meia-noite.

Uma das vítimas saltou da janela, outra morreu carbonizada no interior

Uma das vítimas mortais terá morrido após saltar da janela do segundo andar do prédio. Segundo as autoridades, a segunda vítima terá morrido carbonizada no interior do edifício.