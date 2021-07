Nove distritos em estado de alerta especial para incêndios

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) decidiu esta sexta-feira elevar o estado de alerta especial para incêndios rurais para nível amarelo em nove distritos, face ao quadro meteorológico previsto para os próximos dias.

Em declarações aos jornalistas na sede da Proteção Civil, em Carnaxide, concelho de Oeiras, o comandante da ANEPC, André Fernandes, indicou que este estado de alerta vigora até segunda-feira nos distritos de Bragança, Guarda, Castelo Branco, Santarém, Évora, Setúbal, Beja, Faro e Portalegre.

"Com base neste aumento do estado de alerta, foram então solicitados quer os meios complementares de apoio ao combate da Autoridade Nacional e do Instituto de Conservação Natureza e Florestas para aumentarem o seu estado de prontidão para o apoio ao combate", salientou.

O comandante realçou também que foi "feito um reforço à zona através dos corpos de bombeiros, com a atribuição de equipas extras num total de 100 bombeiros para fazer o reforço à zona às áreas que vão ser mais afetadas e com o aumento de risco de incêndio rural".

André Fernandes revelou ainda que foi pedido à força especial de Proteção Civil "pré-posicionamento das suas equipas de análise, uso do fogo, nas zonas onde existe maior probabilidade de os incêndios deflagrarem em grandes ignições".

Quanto ao dispositivo aéreo, este será reajustado face ao risco de incêndio.

Presente na conferência de imprensa, a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, que participou no briefing desta sexta-feira da Proteção Civil, destacou a "prontidão dos dispositivos quer ao nível da vigilância e proteção, quer ao nível do combate propriamente dito".

"Aquilo que nos deram aqui nota hoje é que não há quaisquer constrangimentos sentidos na linha da frente, no teatro de operações, e, portanto, estamos prontos para continuar a cumprir esta missão e a responder a qualquer missão que possa surgir", disse.

As previsões meteorológicas disponíveis "apontam para um período de maior complexidade" entre esta sexta-feira e domingo, devido ao "tempo seco, temperaturas altas, pouca recuperação da humidade sobretudo no período da noite e algum vento", notou Patrícia Gaspar.

A secretária de Estado da Administração Interna apelou, por isso, para que os portugueses tenham cuidados especiais para evitar o risco de incêndio.

Não utilizar fogo "em que circunstância for" e "evitar utilizar maquinaria nos espaços rurais" são algumas das recomendações deixadas pela governante.

Patrícia Gaspar deixou ainda um apelo aos operacionais no terreno: "Sabemos que, a haver ocorrências, elas têm obviamente de ser combatidas e essa é uma prioridade, mas a máxima prioridade é a vida e a segurança de todos os operacionais".

Nove distritos de Portugal continental estão esta sexta-feira e sábado sob aviso amarelo devido ao calor e a Costa Sul da Madeira por causa do vento forte informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

Os distritos da Guarda, Castelo Branco, Portalegre, Santarém, Lisboa, Setúbal, Faro, Évora e Beja vão estar sob aviso amarelo entre as 12:00 de hoje e as 18:00 de sábado devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima.

O IPMA emitiu também um aviso amarelo para a Costa sul da ilha da Madeira devido à previsão de vento forte com rajadas da ordem dos 70 quilómetros por hora nos extremos leste e oeste.

Segundo o Instituto, o aviso de vento vai estar em vigor até às 09:00 de sábado.

O aviso amarelo é emitido pelo IPMA sempre que existe risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

O IPMA prevê para esta sexta-feira no continente céu pouco nublado ou limpo, apresentando períodos de maior nebulosidade no litoral Centro até início da manhã e subida da temperatura, em especial da máxima.

A previsão aponta ainda para vento fraco a moderado, soprando moderado a forte nas terras altas do Centro e Sul até início da manhã e a partir do meio da tarde e na faixa costeira ocidental.

As temperaturas mínimas vão oscilar entre os 12 graus Celsius (em Coimbra, Bragança, Porto, Braga e Viana do Castelo) e os 20 (em Portalegre) e as máximas entre os 24 (em Aveiro e no Porto) e os 37 (em Évora e Santarém).

O IPMA prevê para o arquipélago da Madeira períodos de muita nebulosidade e possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos nas vertentes norte e nas terras altas até início da manhã.

Está também previsto vento moderado a predominar de nor-nordeste, soprando forte nas terras altas e nos extremos leste e oeste da ilha da Madeira, com rajadas até 70 quilómetros por hora.

