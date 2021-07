PJ detém suspeito de homicídio e profanação de cadáver em Figueiró dos Vinhos

Um homem de 51 anos foi detido pela suspeita da prática dos crimes de homicídio qualificado, profanação de cadáver e detenção de arma proibida, na zona de Figueiró dos Vinhos, distrito de Leiria, anunciou hoje a PJ.

A detenção, pela Diretoria do Centro, acontece na sequência de um mandado de detenção emitido pelo Ministério Público no DIAP de Leiria, relativo a factos ocorridos no final de março, avança a PJ em comunicado.

Segundo a mesma informação, por motivos não concretamente apurados, o arguido muniu-se de uma arma de fogo, atraiu a vítima, uma mulher de 54 anos, para uma zona de floresta. Aí, terá disparado três tiros, pelas costas, atingindo-a na zona da cabeça e das costas.

De acordo com a PJ, o suspeito terá depois golpeado a vítima na cabeça, até lhe provocar a morte, ocultando o cadáver com vegetação no interior da área florestal.

Após interrogatório judicial, o indivíduo ficou preso preventivamente.