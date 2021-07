Portugueses passam mais tempo conectados online do que a dormir

Os portugueses passam mais tempo conectado digitalmente do que a dormir. A maior parte desse tempo distribui-se entre as plataformas de streaming, a televisão e as redes sociais. As conclusões são avançadas por um estudo da Nielsen&Dynata.

Passam quase metade da semana ligados à internet, uma ligação que é feita, praticamente na totalidade, através do smartphone. Com estes dados, é fácil perceber porque é que 79% dos portugueses afirmam que a tecnologia ocupa um lugar importante nas suas atividades diárias.

O entretenimento e as compras online são as atividades mais procuradas. As redes sociais ocupam um papel importante, sendo o Facebook, o Instagram e o Tik Tok as mais utilizadas.

O uso dos meios digitais cresceu com a pandemia. No entanto, os portugueses afirmam estar a tentar encontrar um equilíbrio entre o tempo passado em frente aos ecrãs e as atividades no exterior. O termo higiene digital ganhou popularidade nos últimos meses.

Os hábitos de sono também ocupam um lugar de destaque no estudo da Nielsen&Dynata: a conclusão é que os portugueses precisam de descansar mais.