"Um verão com várias oscilações de temperatura"

Nove distritos do continente vão estar sob aviso amarelo devido ao tempo quente a partir do meio dia. Os termómetros podem ultrapassar os 40ºC em algumas regiões do país.



Os distritos sob aviso amarelo são: Guarda, Castelo Branco, Santarém, Portalegre, Lisboa, Setúbal, Évora, Beja e Faro.

O Instituto do Mar e Atmosfera prevê temperaturas altas para o fim de semana, em especial para amanhã.

Influência de uma massa de ar tropical seco

O IPMA explica que esta situação sinóptica origina o transporte de uma massa de ar tropical seco, proveniente do interior da Península Ibérica.

Por isso, a partir desta quinta-feira e até sábado prevê-se uma subida gradual dos valores da temperatura, em especial da máxima.

Os valores da temperatura máxima, que têm estado sucessivamente abaixo da média para a época do ano (exceto no Algarve), vão subir gradualmente para valores acima da média na generalidade do território.

Temperatura pode chegar aos 40ºC no Alentejo e Vale do Tejo

No sábado, os valores da temperatura máxima deverão variar aproximadamente entre 33 e 38 graus Celsius, com exceção da faixa costeira ocidental, onde deverão ser inferiores e variar entre os 24 e 30 graus, e em alguns locais do interior do Alentejo e Vale do Tejo, onde se poderão atingir valores da ordem de 40 graus.

De acordo com o IPMA, este episódio será temporário, uma vez que no domingo e na segunda-feira com a entrada de ar marítimo vai ocorrer uma descida gradual da temperatura máxima, a estender-se do litoral para o interior.

O IPMA indica ainda que na faixa costeira ocidental o vento irá soprar de nor-noroeste, mais intenso a partir da tarde.