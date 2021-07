Convenção do Chega marcada pelas críticas de André Ventura a Rui Rio

A convenção do Chega em Santarém reuniu cerca de 400 pessoas.

Num evento com testes rápidos à covid-19 na entrada, muitos foram os participantes que não usaram máscara.

A convenção, muito concorrida, ficou marcada pelas críticas do dirigente do Chega ao Presidente do PSD, Rui Rio.

André Ventura anunciou ainda a suspensão do seu mandato no Parlamento, para acompanhar de perto as eleições autárquicas.

Depois do resultado nas Presidenciais, Ventura quer agora conquistar o terceiro lugar nas autárquicas, que se realizam no próximo dia 26 de setembro.