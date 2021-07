Nove moradores de prédio que ardeu em Lisboa realojados em pousada

Nove moradores do prédio da Rua Morais Soares, no centro de Lisboa, onde na sexta-feira à noite deflagrou um incêndio que provocou duas vítimas mortais, foram realojados numa pousada da juventude, disse à Lusa fonte camarária.

A fonte não precisou o número total de residentes do prédio.

O incêndio que deflagrou na noite de sexta-feira provocou, além das duas vítimas mortais, 11 feridos, dos quais quatro com gravidade, avançou o Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

Em declarações aos jornalistas na madrugada de sábado, Bruno Borges, do INEM, disse que havia 13 vítimas a registar do incêndio, que terá começado no vão de escadas do edifício.

Segundo o médico, uma das vítimas mortais terá saltado de um dos andares superiores para fugir às chamas e a outra terá ficado no interior do edifício.

As duas vítimas mortais são do sexo masculino.

Sobre os quatro feridos graves, Bruno Borges adiantou que foram encaminhados para o hospital de São José, sendo que um deles se encontra "com prognóstico muito reservado", devido a queimaduras da via aérea.

Contabilizando ainda mais sete feridos ligeiros, o INEM esclareceu que foram encaminhados para os hospitais de São José e Santa Maria, em Lisboa, devido a pequenos traumas e inalação de fumos.

Entre os feridos ligeiros está um elemento do Regimento de Sapadores de Lisboa e vários elementos da corporação foram assistidos, sobretudo devido a inalação de fumo.

Pelas 00:45, encontravam-se 80 operacionais e 40 veículos no local, de acordo com o comandante do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, Tiago Lopes.

As causas do incêndio ainda são desconhecidas, estando o caso a ser investigadas pelas autoridades.