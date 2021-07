Uma onda de calor está a atingir vários países.

A entrada de ar quente vinda do norte de África fez subir as temperaturas em Portugal, com alguns distritos a chegarem aos 40 graus.

Com a entrada de ar marítimo mais frio e húmido, as temperaturas vão descer esta segunda-feira. Na terça-feira, os termómetros voltam

a subir gradualmente até sexta-feira.

Nos Estados Unidos, os termómetros ultrapassaram os 50 graus no estado da Califórnia e, em Espanha, podem subir para os 47 já esta segunda-feira.