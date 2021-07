Casas da Acreditar alojam doentes e familiares durante tratamentos oncológicos

A Acreditar apoia todos os anos dezenas de crianças e jovens com cancro.

As casas que albergam os doentes e as famílias durante os tratamentos são a ajuda mais visível, mas o suporte vai muito mais além.

Apoio sempre presente é o dos Barnabés, o grupo dos que passaram pela doença oncológica antes dos 25 anos e que depois se mantêm ativos com inúmeras iniciativas para ajudar quem ainda combate a doença, mas também todas as crianças e jovens que enfrentam os desafios do regresso ao quotidiano depois de longos períodos de tratamento.