Prazo do inquérito à atuação da PSP nos festejos do Sporting termina hoje

O prazo de 60 dias para a finalização do inquérito pedido pelo Ministério da Administração Interna sobre a atuação da PSP nos festejos do Sporting termina esta segunda-feira.

A festa leonina ficou marcada por confrontos entre os adeptos e a polícia, na rotunda do Marquês de Pombal. Os apoiante, que esperavam pela passagem do autocarro com a equipa, tentaram soltar as barreiras metálicas e foram arremessados engenhos pirotécnicos e garrafas à polícia.

A PSP teve várias intervenções com carga policial e disparou balas de borracha. Três pessoas foram detidas, 30 identificadas pelas autoridades e várias tiveram de receber assistência médica.

O Governo admitiu que algo não correu bem e o primeiro-ministro remeteu o apuramento de responsabilidades para depois da conclusão do inquérito.