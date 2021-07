Desmantelada rede de tráfico de droga que operava em Mirandela e Viseu

A GNR desmantelou uma rede de tráfico de droga que atuava nos concelhos de Mirandela, distrito de Bragança, e Viseu e foram detidas três pessoas na operação, informou esta terça-feira aquela força militar.

Em comunicado, a GNR refere que o Comando Territorial de Bragança, através do Núcleo de Investigação Criminal de Mirandela, deteve na sexta-feira e no sábado três homens com idades compreendidas entre os 39 e os 68 anos, por tráfico de droga no concelho de Mirandela.

A GNR adianta que no âmbito da investigação por tráfico de droga, que decorria desde o final de 2019, foi desmantelada uma rede organizada de distribuição de cocaína e haxixe nos concelhos de Mirandela e Viseu.

"Um dos elementos do grupo adquiria cocaína e produzia canábis, que vendia a revendedores nos concelhos de Mirandela e Viseu, que por sua vez faziam chegar diretamente a dezenas de consumidores destes concelhos", indica a GNR.

Na sequência das diligências de investigação foi dado cumprimento a três mandados de detenção e 15 mandados de busca, que culminou na detenção dos suspeitos e na apreensão de diverso material.

No âmbito da ação foram apreendidas 80 doses de cocaína, 102 doses de canábis, oito plantas de canábis, 6.505 euros em numerário, 38 mil dólares falsos, seis armas de fogo, 74 munições de vários calibres, duas balanças digitais, três veículos, oito telemóveis, seis computadores, equipamentos de armazenamento de informação digital e vários objetos e produtos destinados à plantação, preparação e embalamentos de produtos estupefaciente.

Os detidos foram presentes ao Tribunal Judicial Bragança, no sábado e na segunda-feira, sendo que dois deles ficaram em prisão preventiva e ao terceiro foi-lhe aplicada a medida de coação de apresentações semanais e proibição de contactos com os restantes elementos da rede.

A operação contou com o reforço da estrutura de Investigação Criminal da GNR dos Comandos Territoriais de Bragança, Vila Real e Viseu, dos Destacamento de Intervenção (de Bragança e Vila Real e da Unidade de Intervenção, bem como com o apoio da Polícia de Segurança Pública.