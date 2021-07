Instalação artística para reavivar o comércio colocada na rua de Santa Catarina, no Porto

Uma das principais ruas do Porto foi decorada com uma instalação artística. É um convite ao regresso à normalidade que passa, por exemplo, pela retoma do comércio.

A instalação artística "Paisagem Etérea" é uma proposta da Câmara do Porto, que está a ser montada durante a noite para dar cor e vida durante o dia.

Desta viagem sensorial que a muitos chamou a atenção, o Município do Porto dá as boas vindas ao setor do comércio, depois de tantos meses de ausência. O objetivo é proporcionar às milhares de pessoas que ali passam, harmonia e desafogo em tempos difíceis.

A instalação fica concluída na próxima quinta-feira, é da autoria de Madalena Martins, e tem uma forte componente social uma vez que os trabalhos estão a ser feitos por reclusos de estabelecimentos prisionais do Norte.