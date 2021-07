Programa de reabilitação do Castelo de Almourol prevê construção de trilho panorâmico sobre o Tejo

Depois de quase 900 anos em que passou pelas mãos das ordens do Templo, de Cristo e do Exército Português, o idílico Castelo de Almourol está agora sob a tutela do Município da Barquinha.

A Câmara e o Regimento de Engenharia nº1 assinaram recentemente um protocolo com vista a uma requalificação deste monumento que prevê melhorias quer ao nível da oferta turística quer à fruição por parte dos Barquinhenses.

O programa de reabilitação contemplará a criação de um trilho panorâmico do Tejo, numa extensão de 14 quilómetros, com passagem pelos concelhos de Vila Nova da Barquinha e Constância bem como a criação de conteúdos para dar a conhecer aos visitantes a história e as características do monumento.

O acesso à ilha continuará a ser feito nas embarcações tradicionais, uma das quais é agora movida por energia solar.