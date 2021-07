Atleta inicia "Volta a Portugal" a correr pelos direitos das crianças

O ultramaratonista João Paulo Félix partiu esta quinta-feira da Praia da Areia Branca, na Lourinhã, para a Volta a Portugal a Correr para promover os direitos das crianças durante os 40 dias do desafio a que se propôs.

"Na minha profissão tenho lidado com situações de crianças com vidas muito difíceis e é preciso agir e promover os seus direitos", disse aos jornalistas o atleta, na partida para a primeira etapa, que termina hoje em São João das Lampas, no concelho de Sintra.