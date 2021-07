Conhecida hoje nova decisão judicial no caso dos resíduos de São Pedro da Cova

O Tribunal do Porto volta a decidir hoje o caso da deposição de resíduos perigosos em São Pedro da Cova, dois anos após absolver os seis arguidos e 18 meses depois de a instância de recurso ordenar novo julgamento.

O caso levou à barra judicial, no Juízo Central Criminal do Porto (Tribuna de São João Novo), três membros do conselho de administração de uma sociedade à qual cabia dar destino aos resíduos e outros três responsáveis de sociedades que tinham a disponibilidade das escombreiras.

Todos acabaram absolvidos em acórdão de 2019, mas, já em janeiro de 2020, o Tribunal da Relação do Porto anulou o veredicto da primeira instância criminal e determinou a reabertura do julgamento para esclarecimentos adicionais dos peritos.

Em relatório que vieram a produzir sobre as águas subterrâneas de São Pedro da Cova, num raio de 1,5 quilómetros em torno do local onde foram depositados os resíduos declarados perigosos, três especialistas da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto concluíram que as "concentrações medidas não têm um impacte inaceitável sobre a saúde das populações".

E o Centro de Saúde de Gondomar disse, em resposta a pedidos do tribunal, que não tinha dados que pudessem associar doenças de moradores da zona aos contaminantes.

Nas novas alegações finais, o Ministério Público pediu, ainda assim, que os seis arguidos fossem condenados porque "nada fizeram para evitar o perigo".

"Na hipótese de se considerar que este perigo [para a vida e integridade das pessoas] não existiu, deviam ser condenados por tentativa da prática do crime", defendeu o procurador Carlos Teixeira.

Já as defesas convergiram na tese de que a repetição do julgamento nenhuma prova adicional trouxe ao processo que permitisse evidenciar a culpa dos seis acusados, pedindo novamente a sua absolvição.

O advogado da Junta de Freguesia de São Pedro da Cova, assistente no processo, repetiu um pedido de condenação dos arguidos.

O último cálculo feito sobre os resíduos industriais perigosos em São Pedro da Cova apontava para a existência de ainda 137 mil toneladas no local, isto depois de no passado já terem sido retiradas 105.600 toneladas.