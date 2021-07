Ex-presidente do Hospital São João condenado a indemnização a Ana Rita Cavaco por difamação

O anterior presidente do Conselho de Administração do Hospital de São João do Porto foi condenado a pagar uma indemnização de 5 mil euros à atual bastonária da Ordem dos Enfermeiros, por um crime de difamação.

Em causa está um comunicado emitido pelo hospital em 2017, em que Ana Rita Cavaco diz ter sido acusada de "mentirosa" e de ter uma "personalidade narcísica".

António Oliveira e Silva foi presidente do Centro Hospitalar do São João do Porto entre 2016 e 2019. É nessa qualidade que enfrenta a acusação de um crime de difamação. Ele e outros ex-administradores foram condenados pelo tribunal a uma multa de 180 dias e a pagar 5 mil euros de indemnização à bastonária da Ordem dos Enfermeiros.

Durante este julgamento, a juíza propôs aos arguidos que fosse feito um pedido de desculpa público, mas a proposta foi recusada.