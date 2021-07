Alunos pintam escola em Vila Nova de Gaia

Uma turma do sétimo ano de escolaridade da escola básica Diogo Macedo, em Vila Nova de Gaia, está a pintar um edifício da instituição de ensino. Um projeto vencedor no âmbito do programa Orçamento Participativo "Escola com Cor".

Com a vitória, os alunos conseguiram angariar a quantia necessária para comprarem os materiais para a atividade, que irá durar cerca de duas semanas.

A escola mostrou-se unida para ajudar os jovens e, tanto os professores como os funcionários, auxiliam os alunos para que o estabelecimento de ensino seja mais atrativo e para motivá-los para o estudo.